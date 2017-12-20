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Rockwool инвестирует 50 млн евро в новый завод

Наталья Кузнецова 20.12.2017 В мире, Новости

Rockwool расширяет сеть своих производственных площадок в Европе. Как сообщает компания, в Румынии к 2019 году откроется первый завод концерна по выпуску минеральной теплоизоляции.

Корпорация выбрала для нового производства площадку около города Плоешти в уезде Прахова на территории около 30 гектаров.  Объем инвестиций в завод составит 50 млн евро. Rockwool планирует трудоустроить на предприятии 300 человек, в том чисое 150 в сфере услуг и логистики.

Мощность и ассортимент нового завода не уточняются.

Сейчас специалисты корпорации получают разрешительные документы на строительство завода.

Ожидается, что производственная площадка укрепит позиции Rockwool в Румынии, станет толчком для местной экономики и позволит повысить уровень пожарной безопасности страны.

Добавим, по всему миру действуют порядка 30 заводов корпорации. В России предприятий Rockwool находятся в Балашихе, Выборге и особой экономической зоне «Алабуга» (Татарстан). В 2018 году ожидается открытие пятой российской площадки компании.

Развитие рынка огнезащитных материалов в строительстве станет одной из тем Международной конференции «Огнезащита и пожарная безопасность». Мероприятие пройдет в Сочи 29 марта 2018 года.

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