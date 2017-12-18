Одесская администрация выделила более 4 млн долларов на пожбезопасность

Власти Одесской области выделили 111,2 млн гривен (примерно 4 млн 200 тыс. долларов США) на обеспечение пожарной безопасности в социальных учреждениях. Об этом заявил глава обладминистрации региона Максим Степанов, сообщает информагентство «Интерфакс-Украина».

После крупного пожара в детском лагере «Виктория», унесшем жизни 42 человек, украинские спасатели проверили 1565 объектов социальной сферы на предмет соблюдения пожарной безопасности. По итогам проверки было составлено 1585 административных протоколов и направлено 127 исков в суд о принятии мер реагирования или приостановки работы организаций.

По словам Максима Степанова, на объектах не было планов эвакуации, стены отделаны огнеопасными материалами, стояли пустые огнетушители и даже не было кнопки пожарной сигнализации.

«Мы заложили беспрецедентную сумму на меры противопожарной безопасности. Кроме того, я обязал глав районных государственных администраций предусмотреть средства в бюджетах на следующий год. Их использование должно быть максимально эффективным и прозрачным», – сказал Степанов.

Из 111,2 млн гривен власти почти половину (51,5 млн гривен) направят на обеспечение безопасности в учреждениях образования, 36,8 млн – в больницах и 13,2 млн – в организациях социальной сферы.

Напомним, пожар в одесском лагере «Виктория» произошел в ночь с 15 на 16 сентября. Спустя пару дней силовики задержали директора детского лагеря «Виктория» (Одесса) Петроса Саркисяна и ответственного за противопожарную безопасность лагеря.