На австрийской газовой станции прогремел взрыв

Мощный взрыв произошел сегодня утром, 12 декабря, на газораспределительной станции Баумгартен в Австрии, сообщает агентство APA. В результате ЧП один человек погиб и еще как минимум 18 получили ранения. Инцидент затронул крупнейший австрийский терминал, распределяющий российский газ.

После хлопка возник пожар, и огонь охватил автопарковку, машины и здания. Пожарным удалось потушить пламя и отстоять другие объекты. Специалисты Gas Connect Austria отключили агрегаты станции. В ликвидации последствий ЧП приняли участие более 150 человек. Спасатели задействовали водометы, вертолеты и другое оборудование.

Взрыв на станции отразился на поставках газа в Европу. По данным ТАСС, «Газпром экспорт» был вынужден перераспределить потоки голубого топлива, чтобы обеспечить бесперебойность поставок газа. Самому терминалу нанесен значительный ущерб, и пока непонятно, когда он вновь заработает.

Сейчас эксперты выясняют, почему произошел инцидент. По предварительным данным, взрыв произошел по техническим причинам. Силовики по факту ЧП возбудили уголовное дело.