Британцы призвали ужесточить стандарты для холодильников

Члены потребительского сообщества Великобритании «Which?» призвали производителей холодильников провести жесткую проверку всех бытовых рефрижераторов, а потребителей – не спешить с покупкой новой техники.

Поводом стал крупный пожар в Grenfell Tower , который произошел в ночь с 13 на 14 июня 2017 года.

Как сообщается на сайте организации, британцы, приобретая бытовой прибор, не подозревают об его высокой пожароопасности. Техника, как показывают тесты, способна выдержать не более 30 секунд воздействия открытого пламени. Причина – задняя стенка, сделанная из пластика и не покрытая огнезащитным составом.

Приборы с металлической стенкой во время тестов продержались более 5 минут. Поэтому общественники настаивают на срочных мерах по повышению пожаробезопасности холодильников.

Общественники группы «Which?» призвали производителей ужесточить стандарты для холодильников и морозильных камер, чтобы обезопасить потребителей, а правительство – создать новый орган контроля для соблюдения правил.

Как писал «Огнепортал», в результате возгорания в лондонской высотке Grenfell Tower погибли более 70 человек. Как установило следствие, причиной пожара стал неисправный холодильник. Пламя быстро распространялось по пожароопасной облицовке.

Отметим, выводы британских общественников относительно низкой огнестойкости холодильников применимы и к России. В Омске в минувшее воскресенье, 10 декабря, произошло возгорание в жилой пятиэтажке. Причиной пожара, по предварительным данным, стал бытовой прибор. Как сообщает МЧС России, на кухне квартиры на первом этаже неожиданно вспыхнул холодильник, и хозяин едва успел забежать в соседнюю комнату, где и дожидался спасателей.

