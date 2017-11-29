Lanxess покупает завод по производству огнезащитных средств

Lanxess (Германия) расширяет свое присутствие на североамериканском рынке добавок и огнезащитных покрытий.

Как сообщает пресс-служба немецкого производителя, компания покупает у бельгийского химического концерна Solvay завод в Чарльстоне (штат Южная Каролина, США).

На американской площадке действуют шесть производственных установок, на которых выпускается широкий ассортимент химпродукции. Он включает в себя хлорид фосфора, продукты для агрохимии и огнезащитные средства. Процесс обеспечивают 90 сотрудников. Объем продаж производителя составляет около 65 млн евро.

Обе компании уже подписали соглашение о включении завода в состав Lanxess. Ожидается, что сделка завершится в первой половине 2018 года.

Как писал «Огнепортал», в этом году активы немецкого концерна пополнил американский производитель добавок и антипиренов Chemtura.