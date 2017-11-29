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Lanxess покупает завод по производству огнезащитных средств

Наталья Кузнецова 29.11.2017 В мире, Новости

Lanxess (Германия) расширяет свое присутствие на североамериканском рынке добавок и огнезащитных покрытий.

Как сообщает пресс-служба немецкого производителя, компания покупает у бельгийского химического концерна Solvay завод в  Чарльстоне  (штат Южная Каролина, США).

На американской площадке действуют шесть производственных установок, на которых выпускается широкий ассортимент химпродукции. Он включает в себя хлорид фосфора, продукты для агрохимии и огнезащитные средства. Процесс обеспечивают 90 сотрудников.  Объем продаж производителя составляет около 65 млн евро.

Обе компании уже подписали соглашение о включении завода в состав Lanxess. Ожидается, что сделка завершится в первой половине 2018 года.

Как писал «Огнепортал», в этом году активы немецкого концерна пополнил американский производитель добавок и  антипиренов  Chemtura.

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