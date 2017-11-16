Южноосетинская компания инвестирует более 200 млн рублей в выпуск минваты

Фирма «Ир Базальт» намерена построить в Южной Осетии предприятие по выпуску базальтового волокна. Завод станет первым подобным производством в стране, сообщает МИА «Южная Осетия сегодня».

Стоимость проекта оценивается в 238 млн рублей. Средства на строительство и оснащение будущего завода, как отметил гендиректор «Ир Базальта» Роман Джиоев, компании в виде займа на десять лет дал «Инвест Капитал». Предприятие появится в селе Прис Цхинвальского района (примерно 60 км до границы с Россией, прим. ред.). Ввод в эксплуатацию запланирован на октябрь 2018 года. Работу получат 50 человек.

В ассортимент будущего завода входит не только непрерывное минераловатное волокно, но и профиль, арматура, дорожно-строительная техника, а также базальтовый шнур. На последнем виде продукции «Ир Базальт» делает акцент.

«Базальтовый шнур — универсальный инновационный материал, применяемый для тепло- и звукоизоляции в десятках отраслей промышленности. Базальтовый шнур изготавливается из чистейшего тонкого базальтового волокна. Он создается из холста, поступающего прямо с приемочного барабана на формующее устройство. Нашей компанией были заключены предварительные договора с российскими компаниями «Базальтовые проекты», которые полностью будут реализовывать и экспортировать производимый нами базальтовый шнур», – сказал Роман Джиоев.

Инвестор планирует выпускать продукцию из российского сырья, но при этом ищет возможность производства из местных ресурсов. По словам Джиоева, в Южной Осетии имеются сотни миллионов тонн базальтого щебня.

В будущем компания намерена войти в состав российского союза развития базальтовой индустрии «Союзбазальт».