В Турции прогремел взрыв на лакокрасочном заводе

Пять человек погибли в результате взрыва на лакокрасочной фабрике в провинции Бурса на северо-западе Турции, сообщает NTV.com.tr.

ЧП произошло 8 ноября в 10:30 утра по местному времени. В одном из зданий прогремел мощный взрыв. Волна привела к обрушению конструкций, кровли и жертвам.

На месте погибли пятеро работников и еще 16 человек получили ранения.

По словам рабочих, они услышали шум, оборудование буквально прыгало на месте, лампы начали падать. Спустя несколько секунд работники выбежали на улицу. Оглянувшись, они увидели обломки здания и покореженные агрегаты.

Сотрудники позвонили спасателям и медикам.

К месту происшествия в течение получаса выехали 112 аварийных и пожарных команд, а также глава Бурсы Изеттин Кюучук. Министерство труда начало проверку по факту взрыва и гибели людей.

По предварительным данным, причиной трагедии стал взрыв парового котла в одном из цехов завода.