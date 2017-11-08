Маркетинговое исследование «Российский рынок огнезащитных материалов 2016» Состав огнезащитный атмосферостойкий
НЕОФЛЭЙМ® 517 РА

430 нефте- и газопроводов в одном из штатов США потенциально взрывоопасны

Анастасия Крутикова 08.11.2017 В мире, Новости

После взрыва 17 апреля на газопроводе в г. Файерстон (штат Колорадо, США) губернатор штата потребовал провести проверку трубопроводов на наличие утечек, которая и стала виновницей пожара. По данным The tribune, 430 нефте- и газопроводов не прошли тестовые испытания.

«Учитывая количество трубопроводов в стране, это относительно небольшая цифра. Однако каждый провал требует нашего внимания», — сказал губернатор Джон Хикенлупер, в прошлом инженер-нефтяник.

Точное расположение трубопроводов комиссия не называет. В целом, согласно отчету комиссии, более 107 тысяч трубопроводов либо прошли испытания, либо вышли из эксплуатации и были опломбированы. Статус еще 13 тысяч трубопроводов остался неясным.

17 апреля 2018 года в одном из жилых домов города Файерстон произошел взрыв газа. Погибли два человека. Дом полностью разрушен. Следователи считают, что причиной взрыва стала утечка газа из деформированного трубопровода, который, как считалось, вышел из строя, но был подсоединен к скважине с включенным клапаном. Дом находился в пределах 200 футов от газовой скважины. Отрезанная линия проходила в 10 футах от дома. Газ просочился в подвал здания.

Фото: www.denverpost.com

Тэги

Смотрите также

img1

Турция купила более 140 тонн зарядов для огнетушителей

Россия за восемь месяцев 2017 года в два раза увеличила поставки составов и зарядов для …

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Использование материалов   |   Размещение рекламы   |   Контактная информация
© 2013—2017 ИД «МедиаПро». ЛКМ Портал   |   3smarket - Рынок сухих строительных смесей

Ваше имя

Ваш e-mail

Контактный телефон