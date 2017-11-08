430 нефте- и газопроводов в одном из штатов США потенциально взрывоопасны

После взрыва 17 апреля на газопроводе в г. Файерстон (штат Колорадо, США) губернатор штата потребовал провести проверку трубопроводов на наличие утечек, которая и стала виновницей пожара. По данным The tribune, 430 нефте- и газопроводов не прошли тестовые испытания.

«Учитывая количество трубопроводов в стране, это относительно небольшая цифра. Однако каждый провал требует нашего внимания», — сказал губернатор Джон Хикенлупер, в прошлом инженер-нефтяник.

Точное расположение трубопроводов комиссия не называет. В целом, согласно отчету комиссии, более 107 тысяч трубопроводов либо прошли испытания, либо вышли из эксплуатации и были опломбированы. Статус еще 13 тысяч трубопроводов остался неясным.

17 апреля 2018 года в одном из жилых домов города Файерстон произошел взрыв газа. Погибли два человека. Дом полностью разрушен. Следователи считают, что причиной взрыва стала утечка газа из деформированного трубопровода, который, как считалось, вышел из строя, но был подсоединен к скважине с включенным клапаном. Дом находился в пределах 200 футов от газовой скважины. Отрезанная линия проходила в 10 футах от дома. Газ просочился в подвал здания.

Фото: www.denverpost.com