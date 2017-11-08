Короткое замыкание могло стать причиной еще одного крупного пожара в Индии

Пожар в высотке Arunachal Bhavan в г. Нави Мумбаи (Индия) произошел в понедельник 6 ноября. Здание расположено напротив железнодорожной станции Vashi. По официальной версии, возгорание началось в 13:00 местного времени на 10 этаже. Пламя распространилось еще на четыре верхних этажа. Согласно предварительной версии, причиной возгорания могло стать короткое замыкание во время монтажа проводки на 10 этаже.

Когда начался пожар, в здании находились 30 онкологических больных и их сопровождающих. По данным газеты Hindustan Times, все люди были эвакуировано в течение нескольких минут. Однако трое рабочих оказались в ловушке на 13 этаже. Пожарные с помощью подъемника спасли их. Пострадавших нет.

Незадолго до этого короткое замыкание стало причиной крупного пожара в здании киностудии Радж Капура RK Studio в г. Чембур (пригород Мумбаи). ЧП произошло 16 сентября 2017 года. По словам пожарных, несмотря на правила пожарной безопасности 2014 года, уточняющие необходимость автоматической спринклерной системы, систем сигнализации и оповещения, они не были предусмотрены. Более того, подземный резервуар для хранения воды, которой должно было хватить для проведения противопожарных операций в течение двух часов, едва хватило на 30 минут. В их сообщении также говорится, что помещения использовались для съемок фильмов и других мероприятий, несмотря на несоблюдение всех мер пожарной безопасности.

Тем не менее, привлечь к ответственности владельца здания не удалось. Как передает Mumbai Mirror, на обвинения Рандхир Капур (сын Радж Капура) ответил, что на момент пожара работы по соответствию помещения всем нормам безопасности, включая установку спринклеров и дымовых извещателей, еще велись.

Стадия была построена в 1950-х годах. Семья Капур планировала построить небольшой музей внутри студии, где можно было бы продемонстрировать все памятные вещи, которые были частью фильмов Раджа Капура.

Один из павильонов студии после пожара.

Фото: prensariotiretail.com, hindustantimes.com