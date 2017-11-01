Химики из Британии испытали аналоги облицовки Grenfell Tower

Ученые Редингского университета исследователи влияние воды на аналоги алюминиевой облицовки сгоревшей Grenfell Tower. Результаты анализа будут прикреплены к расследованию причин пожара, говорится в сообщении вуза.

Эксперимент профессора Лоуренса Харвуда, директора Центра химического анализа Университета Рединга, показал бурную реакцию при распылении воды на нагретую алюминиевую облицовку. Он направил мелкодисперсный распылитель воды на алюминиевые листы облицовки, которые нагрелись до 300 °С. В результате реакции образовалось больше тепла и водорода, который интенсивно горел. По мере того как алюминий сгорал, внутренний слой полиэтилена тоже начал гореть.

«Хотя я что-то знал о реакционной способности алюминия, я был искренне огорчен тем, что впервые испытал свое предложение в лаборатории. Я не ожидал такой интенсивной реакции, когда я распылил воду на панель, которая нагревалась при помощи факела», − сказал профессор.

Результаты эксперимента и основные выводы были направлены Мартину Мур-Бику, председателю расследования пожара в жилой высотке.

Напомним, что пожар в Grenfell Tower произошел в ночь с 13 на 14 июня. Пламя быстро распространялось по фасаду здания. Погибло 80 человек. После трагедии власти Британии начали массовую проверку высоток на пожбезопасность. Уже позднее стало известно, что предупреждения об опасности подобной облицовки, как Grenfell Tower, поступали еще в 1999 году. В сентябре началось независимое расследование пожара.

Фото: baaz.com