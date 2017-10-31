В два раза дороже обычного. В Сингапуре создали новое огнезащитное покрытие

Чтобы нанести огнезащитное покрытие, разработанное учеными Наньянского технологического университета (НТУ; Сингапур), потребуется в два раза меньше времени по сравнению с существующими аналогами. При этом стоимость материала — Firoshield — в два раза выше, пишет местное издание The Straits Times.

Новый материал был разработан учеными НТУ совместно с инженерами JTC Corporation. По словам доцента школы материаловедения НТУ Аравинда Дасари, который возглавлял исследовательскую группу, интумесцентные покрытия используются в 70 % огнезащитных систем в мире. Он может замедлять распространение пламени в течение двух часов. При воздействии пламени формируется компактный обугленный слой, который служит термобарьером.

Разработка не только защищает от пожара, но и устойчива к коррозии. Материал можно наносить как внутри, так и вне помещений.

«Мы уверены, что новое покрытие сможет снизить затраты как на лакокрасочные материалы, так и на рабочую силу. Он станет новой альтернативой другим продуктам пожарной безопасности», — сказал директор отдела технического обслуживания JTC и со-директор Центра индустриальных инфраструктурных инноваций JTC.

Firoshiel будет сертифицирован в Великобританию. Предполагается, что к апрелю 2018 году будет готов сертификат.

Фото: www.straitstimes.com