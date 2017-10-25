Rockwool открыл в США новый завод

Компания Rockwool официально открыла в США завод по производству звукоизоляционных потолочных панелей из каменной ваты. Об этом сообщает пресс-служба корпорации.

Завод Rockfon в округе Маршалл (штат Миссисипи) стал первым в Северной Америке и пятым в мире, выпускающим звукопоглощающие блоки. Производство разместилось на площади 12 тыс. квадратных метров. На заводе Rockfon трудятся 90 сотрудников. Корпорация вложила в проект около 40 млн долларов США.

Предприятие заработало еще в июле, но торжественная церемония открытия состоялась спустя три месяца – в октябре. За это время компания поставила первые партии продукции на рынок США.

Церемония открытия завода совпала с 80-летним юбилеем Rockwool Group. Президент корпорации Йенс Биргерссон, губернатор штата Миссисипи Фил Брайант, клиенты и сотрудники разрезали ленту.

«Новое производство позволит расширить наше присутствие на американском рынке и удовлетворить растущий спрос на звукоизоляцию из каменной ваты», – сказал Йенс Биргерссон.

Добавим, Rockwool также расширяет свое пристуствие и на российском рынке. В середине сентября 2017 года наблюдательный совет особой экономической зоны «Алабуга» одобрил проект «Роквул-Волга» по строительству второго завода по выпуску субстратов из каменой ваты. Запуск производства намечен на вторую половину 2018 года.