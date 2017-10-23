Огнестойкий костюм для «Роснефти» получил награду на выставке в Германии

Специалисты российской компании «Энергоконтракт» (Москва) получили главную награду DuPont за разработку огнестойкого защитного костюма. Об этом сообщает издание «Гетсиз.ру».

Свою новинку, костюм для работников «Роснефти», компания представила на международной выставке охраны труда «А+А 2017». Мероприятие прошло с 17 по 20 октября в Дюсельдорфе (Германия).

Комплект способен защищать работников от пяти опасных факторов: кровососущие насекомые, энцефалитные клещи, общепроизводственные загрязнения, статический разряд и открытое пламя. При создании костюма применялись армидные ткани, которые спасают человека от термического поражения, укусов насекомых, а также обладают антистатическими свойствами.

Российские разработчики обошли конкурентов из Германии, Италии и Испании, представивших экипировку для пожарных и универсальную защитную одежду.