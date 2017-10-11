Украина выделила 100 млн гривен на безопасность военных объектов

Правительство Украины после серии пожаров на складах боеприпасов решило выделить средства для предотвращения подобных ЧП. Как сообщает ТАСС, на повышение уровня безопасности власти потратят 3,76 млн долларов США.

Члены кабмина такое решение приняли сегодня, 11 октября. Инициатором стал глава министерства обороны страны Степан Полторак.

«Предлагается вашему вниманию проект распоряжения относительно выделения средств на осуществление мероприятий, связанных с повышением уровня защищенности объектов хранения боеприпасов ВСУ, с целью выделения средств из резервного фонда в сумме 100 млн (гривен)», – сказал глава ведомства.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман добавил, что сделать это надо максимально быстро.

Как писал «Огнепортал», крупнейший пожар на складе боеприпасов в Винницкой области произошел 26 сентября. Возгорание вызвало серию мощных взрывов и эвакуацию 30 тыс. человек. «Фейерверк» гремел до 3 октября. Всего на складе хранилось порядка 83 тыс. тонн боеприпасов, в том числе и заряды для систем «Град», «Ураган» и «Смерч». Взрывами было уничтожено около трети снарядов. Ущерб оценивается в 800 млн долларов США.

По данным ТАСС, за 2017 год это уже третий крупный пожар на военных объектах Украины. Так, в марте огонь уничтожил 70 % боеприпасов в Балаклее на 65-м ракетно-артиллерийском арсенале. Спустя полгода в Никольском районе произошло возгорание в воинской части.