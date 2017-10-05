Турция купила в России 140 тонн зарядов для огнетушителей

Россия и Белоруссия экспортировали за семь месяцев 2017 года, с января по июль, 252 тонны составов и зарядов для огнетушителей на сумму 393,2 млн долларов США. Как следует из отчета Евразийской экономической комиссии, этот показатель в 4,5 раза в количественном выражении и 2,4 раза в стоимостном превышает данные за аналогичный период прошлого года.

Доля России в стоимостном объеме экспорта составила 97,8 % или 384,6 млн долларов США. Компоненты для огнетушителей покупали 17 стран, в том числе 13 государств только у российских компаний.

Максимальный объем поставок (55 %) пришелся на Турцию. Эта страна купила у российских производителей 140 тонн продукции на сумму 58,8 млн долларов США. Туркмения импортировала 64,2 тонны продукции на сумму 73,4 млн долларов США, в том числе из России – на почти 67,6 млн долларов США. Тройку крупных покупателей замыкает Литва, которая поставила из России 20 тонн зарядов для огнетушителей на сумму 9,3 млн долларов США.