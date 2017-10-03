Генпрокуратура Украины: пожар на складе боеприпасов возник из-за халатности

Власти Украины озвучили предварительную причину крупного пожара на складе с боеприпасами в селе Калиновка Винницкой области. Как сообщает украинское агентство УНН, возгорание могло произойти из-за служебной халатности, а не диверсии. Об этом на брифинге заявил генеральный прокурор страны Юрий Луценко.

Он отметил, что на базе массово нарушался порядок, и об этом знало начальство военного объекта.

«В ближайшие дни мы будем выполнять определенные процессуальные действия и вручать подозрения тем, кто, вероятно, причастен к служебной халатности, которая привела к этой диверсии. Тем не менее, я стою и дальше на том, что мы имеем дело с диверсией, которая стала возможна из-за служебной халатности… должностных лиц, которые были уполномочены обеспечить охрану этого объекта», – сказал Юрий Луценко.

По данным РИА Новости, в результате пожара на военных складах Калиновки на воздух взлетели 32 тысячи тонн снарядов на сумму 800 млн долларов США. После ЧП власти Украины отстранили от службы двоих старших офицеров, которые в состоянии алкогольного опьянения охраняли склады с ракетными выстрелами к тактическим комплексам «Точка-У» в одной из воинских частей. По словам главного военного прокурора страны Анатолий Матиос, такие случаи не единичны.

Напомним, пожар на складе боеприпасов произошел вечером 26 сентября. Из Калиновки и близлежащих сел было эвакуировано свыше 30 тысяч жителей. Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк поспешил назвать ЧП «вражеской российской диверсией» и обвинить в случившемся Россию.