Опубликован акт огнезащитных работ в лагере «Виктория»

Украинский журналист Денис Корнышев опубликовал фотографии актов огнезащитных работ в лагере «Виктория». Фото с выдержками из документа он разместил на своей странице в Facebook.

Если верить акту, обработку проводила компания «Укртехбезпека» в период с 24 мая по 3 июня 2016 года. Площадь 28 240 квадратных метров была обработана материалом ECISEPN 450-1. Причем срок эксплуатации огнезащитного состава рассчитан до 13 июля 2018 года.

Работы принимали в том числе начальник управления по предотвращению ЧС ГСЧС в Одесской области Сергей Кучер и директор «Укртехбезпека» Игорь Жуков.

Отметим, что материал Ecosept 450-1 — это огнебиозащитный состав для древесины. Расход рабочего раствора составляет 300-500 грамм на квадратный метр. Применяется как защитная пропитка для обработки деревянных стен, балок, несущих брусьев, перекрытий, лаг, оконных и дверных блоков, а также других элементов конструкций из древесины, различного назначения. Материал выпускает одноименная компания Ecosept, расположенная в г. Винница.

Напомним, что в ночь на 16 сентября в одном из четырех деревянных корпусов одесского детского лагеря «Виктория» произошел пожар. В тот момент на его территории находилось 150 детей, 42 отдыхали в загоревшемся здании. Пожарная сигнализация не сработала. Как стало известно позднее, система не была подключена. Жертвами трагедии стали три девочки.

Фото: strana.ua