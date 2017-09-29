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В Дубае будут заменять старую пожароопасную облицовку на негорючую

Анастасия Крутикова 29.09.2017 В мире, Новости

Власти Дубая начали проводить разъяснительные работы на тему пожаробезопасности фасадов высоток с владельцами зданий, сообщает Reuters. Государственное агентство по регулированию недвижимости настоятельно призывает собственников высоток заменить горючие облицовки на современные негорючие материалы. При этом не уточняются механизмы соблюдения политики безопасности зданий, которая может быть дорогостоящей, а также выявления зданий, которые потенциально могут пострадать от пожара.

Результаты последних расследований крупных пожаров в Дубае за последние три года показывают, что облицовка наружных зданий, которая используется в качестве отделки, утепления или защиты, возможно, способствовала распространению пламени.

Причем кодекс безопасности зданий был пересмотрен в 2013 году. Согласно обновленному документу облицовка новых зданий высотой более 15 метров должна быть огнезащитной. На старые здания правило не распространяется.

Тем временем эксперты ОАЭ прорабатывает методы ограничения распространения пожаров в старых зданиях с горючей алюминиевой обшивкой. Некоторые застройщики уже перешли на инновационные материалы. Один из последних крупных пожаров – возгорание одного из самых высоких зданий в мире 79-этажного небоскреба The Torch.

Фото: vente.buyhousespain.life

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