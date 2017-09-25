На обслуживание противопожарной системы в «Виктории» не было денег

Директор компании «Укртехбезпека» Игорь Жуков, рассказал украинскому телеканалу ТНС, почему на момент пожара в одесском лагере система пожарной безопасности не была подключена. По его словам, договор на техобслуживание системы заключен не был. На ее обслуживание ежемесячно требовалось бы 1,5 тысячи гривен.

«Я лично подходил к директору лагеря, чтобы заключить с ним договор на техническое обслуживание и на пожарное наблюдение. На что получил ответ, что у лагеря денег нет, мне нужно определиться, кто будет платить», — сказал И. Жуков.

Директор лагеря, Петрос Саркисян, который сейчас находится в СИЗО, отметил, что никто этим не занимался, потому что здания не были переданы на баланс департамента образования и «мы не имеет права оплатить».

Сейчас прокуратура Одесской области изучает документы, изъятые во время обыска у компании, которая проводила огнезащитную обработку деревянных конструкций, а также предприятия, которое по документам является заказчиком сигнализационных систем. Изучаются и финансовые документы компаний.

Напомним, что в ночь с 15 на 16 сентября в одесском детском лагере «Виктория» произошел крупный пожар. Загорелось одно из четырех зданий, в котором на момент возгорания находилось 42 ребенка. Всего в лагере находилось 150 детей. Установленная еще в 2016 году светозвуковая система предупреждения о пожаре так и не была подключена. Пожарная сигнализация не сработала. Погибло 3 девочки.

Фото: infoline.ua