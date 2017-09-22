В США могут запретить органогалогенные антипирены

В начале сентября американская комиссия по безопасности потребительских товаров (СPSC) рассмотрела петицию неправительственных организаций о запрете использования органогалогенных антипиренов в нескольких категориях потребительских товаров, передает Сhemical Watch.

На слушаниях, состоявшихся 14 сентября, десятки токсикологов и защитников окружающей среды озвучили результаты исследований, согласно которым эти вещества присутствуют в бытовой пыли, а их использование связано с рисками для здоровья.

Но представители химической отрасли считают, что еще недостаточно данных для запрета всего класса этих материалов. Представители американского химического совета подчеркивает, что для решения вопроса пожарной безопасности были разработаны огнезащитные вещества с антипиренами. Там также опасаются, что петиция может поставить под угрозу пожарную безопасность потребительских товаров. Представитель Международной ассоциации пожарных считает, что опасность вдыхания токсичного дыма пожарными перевешивает преимущества огнезащитных средств.

Ходатайство сразу от нескольких организаций поступило в СPSC еще в августе 2015 года. Предполагается, что все органогалогенные антипирены будут причислены к «запрещенным вредным веществам». Запрет на использование этих веществ касался их применения в детские товарах, мягкой мебели для жилых помещений, матрасах, электронных устройствах с матрасы, оболочка электронных изделий.

Напомним, что ранее в США предлагали отказаться от антипиренов при производстве мебели. При этом говорилось, что эта добавка негативно сказывается на здоровье огнеборцев, повышая риск развития онкологических заболеваний. Исследование Калифорнийского университета показывает, что это вещество негативно сказывается на здоровье детей.

Фото: jinanhongyu.com