Маркетинговое исследование «Российский рынок огнезащитных материалов 2016» Состав огнезащитный атмосферостойкий
НЕОФЛЭЙМ® 517 РА

В Лондоне началось независимое расследование пожара в Grenfell Tower

Анастасия Крутикова 20.09.2017 В мире, Новости

По информации The Washington post, сначала будут определены причины возгорания и быстрого распространения пламени в здании. Далее рассмотрят проект дома и принятые меры реагирования на катастрофу.

По словам бывшего судьи, который курирует расследование, Марина Мур-Бика, первый этап надо завершить в кротчайшие сроки, поскольку подобные нарушения могут быть обнаружены и в других домах. Первые публичные слушания планируется провести ближе к концу года. Доклад о причинах пожара, как предполагают следователи, будет подготовлен к пасхе 2018 года.

Чуть ранее, Fire Protection Associaion прокомментировала некоторые вопросы, связанные с возгоранием в Grenfell Tower. Так, в ассоциации предполагают, что если в здании была бы установлена сплинклерная система, жертв трагедии могло быть меньше. Собственникам многоквартирных домов, для отделки которых использовались фасадные системы, в ассоциации советуют проверить материалы на соответствие горевшей в Grenfell Tower облицовке.

Напомним, что заявления о несоответствии Grenfell Tower требованиям пожбезопасности поступали до трагедии. После пожара в Grenfell Tower в июне власти Британии изучали облицовку 600 зданий.

Фото: cbsnews.com

Тэги

Смотрите также

YOmUl9ynpB-800x600

Крыши жилых домов загорелись в двух городах России

В Санкт-Петербурге и Улан-Удэ сегодня утром, 13 сентября, загорелись крыши жилых домов. Площадь двух возгораний …

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Использование материалов   |   Размещение рекламы   |   Контактная информация
© 2013—2017 ИД «МедиаПро». ЛКМ Портал   |   3smarket - Рынок сухих строительных смесей

Ваше имя

Ваш e-mail

Контактный телефон