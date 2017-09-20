В Лондоне началось независимое расследование пожара в Grenfell Tower

По информации The Washington post, сначала будут определены причины возгорания и быстрого распространения пламени в здании. Далее рассмотрят проект дома и принятые меры реагирования на катастрофу.

По словам бывшего судьи, который курирует расследование, Марина Мур-Бика, первый этап надо завершить в кротчайшие сроки, поскольку подобные нарушения могут быть обнаружены и в других домах. Первые публичные слушания планируется провести ближе к концу года. Доклад о причинах пожара, как предполагают следователи, будет подготовлен к пасхе 2018 года.

Чуть ранее, Fire Protection Associaion прокомментировала некоторые вопросы, связанные с возгоранием в Grenfell Tower. Так, в ассоциации предполагают, что если в здании была бы установлена сплинклерная система, жертв трагедии могло быть меньше. Собственникам многоквартирных домов, для отделки которых использовались фасадные системы, в ассоциации советуют проверить материалы на соответствие горевшей в Grenfell Tower облицовке.

Напомним, что заявления о несоответствии Grenfell Tower требованиям пожбезопасности поступали до трагедии. После пожара в Grenfell Tower в июне власти Британии изучали облицовку 600 зданий.

Фото: cbsnews.com