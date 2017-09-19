Цены на китайский меламин выросли на 20 %

Экспортируемый из Китая меламин подорожал на 20 %. По оценкам ICIS, к 13 сентября его стоимость составила $1,200-1,220 за тонну (FOB). Это на $200 выше цены от 23 августа.

Незадолго до этого 28 июля три установки одного из ведущих производителей меламина в Китае Shandong Shuntian были закрыты из-за проводившихся на предприятии экологических проверок. Совокупная ежегодная мощность этих установок — 100 тысяч тонн.

На фоне ограниченного предложения, а также в преддверии праздника образования КНР 1 октября и отмечаемого 1-8 октября праздника середины осени китайские экспортеры увеличивали стоимость продукции.

Поскольку для рынка меламина характерен высокий спрос в сентябре, цены могут остаться на прежнем уровне, считает источник издания. Однако из-за резкого скачка цен спрос на это сырье с 11 сентября уже начал падать. Сейчас потребители заняли выжидающую позицию.

«Мы ожидаем, что цены на меламин будут расти медленными темпами, чтобы у нас было время адаптировать ее для наших клиентов», − сказал конечный потребитель.

Напомним, что в 2015 году по выработке меламина лидировал Китай. Тогда мощность китайских производителей меламина составила 1,75 млн тонн.