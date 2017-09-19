Маркетинговое исследование «Российский рынок огнезащитных материалов 2016» Состав огнезащитный атмосферостойкий
НЕОФЛЭЙМ® 517 РА

Цены на китайский меламин выросли на 20 %

Анастасия Крутикова 19.09.2017 В мире, Новости

Экспортируемый из Китая меламин подорожал на 20 %. По оценкам ICIS, к 13 сентября его стоимость составила $1,200-1,220 за тонну (FOB). Это на $200 выше цены от 23 августа.

Незадолго до этого 28 июля три установки одного из ведущих производителей меламина в Китае Shandong Shuntian были закрыты из-за проводившихся на предприятии экологических проверок. Совокупная ежегодная мощность этих установок — 100 тысяч тонн.

На фоне ограниченного предложения, а также в преддверии праздника образования КНР 1 октября и отмечаемого 1-8 октября праздника середины осени китайские экспортеры увеличивали стоимость продукции.

Поскольку для рынка меламина характерен высокий спрос в сентябре, цены могут остаться на прежнем уровне, считает источник издания. Однако из-за резкого скачка цен спрос на это сырье с 11 сентября уже начал падать. Сейчас потребители заняли выжидающую позицию.

«Мы ожидаем, что цены на меламин будут расти медленными темпами, чтобы у нас было время адаптировать ее для наших клиентов», − сказал конечный потребитель.

Напомним, что в 2015 году по выработке меламина лидировал Китай. Тогда мощность китайских производителей меламина составила 1,75 млн тонн.

Тэги

Смотрите также

Строительство станет драйвером роста рынка полиуретановых добавок

Строительство обеспечит основной спрос на полиуретановые добавки с 2017 по 2021 год. Среднегодовой прирост рынка …

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Использование материалов   |   Размещение рекламы   |   Контактная информация
© 2013—2017 ИД «МедиаПро». ЛКМ Портал   |   3smarket - Рынок сухих строительных смесей

Ваше имя

Ваш e-mail

Контактный телефон