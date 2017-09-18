Для высоток в ОАЭ используют новый вид огнестойкой облицовки

При строительстве 36-этажной жилой высотки — Mada Residences — в Дубае применяют новую огнестойкую облицовку, выдерживающую температуру в 1200 °С. По информации издания Trade Arabia, материал выполнен из экструдированного фарфора и уже прошел испытания на производственном объекте в Испании.

Помимо защиты от огня, облицовка обладает и энергосберегающей функцией, что позволяет летом экономить до 30 % электроэнергии.

Проект здания был представлен на выставке Cityscape Global, которая проходила в Дубае в начале сентября. Предполагается, что расположенная в центре города высотка будет готова ко второму кварталу 2018 года. Возведением здания занимается компания ARTAR.

«Mada Residence станет первой жилой башней в Дубае, которая использует такой тип облицовки. Мы ожидаем, что и другие инвесторы будут внедрять эту технологию», — сказал главный операционный директор компании Artar Real Estate Development Окбах Абдулкарим,

Напомним, что для столицы ОАЭ вопрос пожарной безопасности высоток стоит остро. Так, в августе произошел пожар в 79-этажном небоскребе The Torch. Годом ранее горело строящееся здание 60-этажной гостиницы в комплексе для отдыха и развлечений «Деревня Джумейра». Сейчас в ОАЭ рассматриваются варианты дополнительной защиты облицовок от возгорания.

Фото: express-k.kz