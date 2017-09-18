Задержаны ответственные за пожбезопасность в сгоревшем в Одессе детском лагере

Задержаны директор детского лагеря «Виктория» (Одесса) Петрос Саркисян и ответственный за противопожарную безопасность лагеря, горевшего в ночь с 15 на 16 сентября, передает РИА Новости Украина. Они подозреваются в нарушении требований пожбезопасности в соответствие с ч. 2 ст. 270 УК Украины, предполагающей лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

Информация о возгорании в двухэтажном деревянном корпусе поступила в МЧС 15 сентября в 23.34 по местному времени. На тот момент в лагере находилось 150 детей. В горевшем корпусе спали 42 ребенка. По информации местных СМИ, система автоматической пожарной безопасности не сработала, пожарный водоем был пуст, гидрант не работал, а дети спали в закрытых на ключ комнатах. Погибло три ребенка.

По сообщениям Украинской службы информации (УСИ), в 2015-2016 годах детский лагерь был реконструирован, возведены четыре деревянных сруба с удобствами в номере. Всего на работы компании «Юг-Укрстрой» из бюджета было выделено 33 миллиона грн. По информации газеты.ру, на установку сигнализации потратили 11 миллионов грн (около 24 миллионов рублей).

В сети появилась фотография акта о выполненных огнезащитных работах. Согласно акту, огнезащитным лаком покрывали лишь некоторые части конструкции. Его на своей странице Facebook опубликовал украинский журналист Вячеслав Касим.

После пожара в лагере прошла проверка, инициированная одесским общественником Владиславом Балинским. Помимо недопустимого монтажа электрооборудования, отсутствия активной системы пожаротушения под вопросом качество проведенной огнезащитной обработки.

Примечательно, что за четыре месяца до пожара торжественно открыл лагерь президент Петр Порошенко. По информации УСИ, лагерь лично курировал мэр Одессы. 16 сентября возмущенные жители города требовали встречи с мэром Одессы Геннадием Трухановым и провели митинг напротив здания мэрии. В одном из последних заявлений он обещал выделить семьям погибших детей 200 тысяч грн., пострадавших — 100 тысяч грн.

После трагедии об уходе в отставку заявила глава гордепартамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич.

Фото: ukranews.com