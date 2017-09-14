В США снижаются показатели смертности при пожарах

Американская National Fire Protection Association опубликовала статистику пожаров по штатам. По данным отчета, практически для всех штатов характерна долгосрочная тенденция к снижению показателей смертности при пожарах.

При этом только в трех штатах − Аризона, Невада и Нью-Мексико − выросла смертность от пожаров с 1981-1985 годов по 2011−2015 годы. В целом в 2011−2015 годах во всех 50 штатах показатель смертности от пожаров на миллион человек был ниже, чем в 1981−1985 годах.

При составлении статистики учитывался также демографический фактор. Более высокие показатели смертности коррелируют с рядом социально-экономических и поведенческих характеристик штатов. Среди них: показатель бедности (доля населения за чертой бедности), уровень образования (определяется как процент населения в возрасте 25 лет или старше без диплома средней школы или аналогичного учебного заведения), курение (процент курящих взрослых), и жители деревень (процент населения, проживающего в населенных пунктах с численностью менее 2500 человек в 2010 году).

В исследовании подчеркивается, что понимание факторов, связанных с более высоким уровнем пожароопасности, имеет решающее значение для разработки эффективных профилактических программ.

В таблице показано среднее количество смертей при пожарах по штатам за 1981-1985 годы, 2006-2010 годы и 2011-2015 годы с использованием средних пятилетних показателей.