Аналитики прогнозируют рынку огнестойких тканей рост до 2025 года

Исследуя рынок огнестойких тканей, аналитики Persistence market research (PMR) пришли к выводу, что спрос на эти материалы в период 2017–2025 годов будет увеличиваться. Они связывают эту тенденцию с растущим спросом на огнезащитные вещества в строительной, автомобильной и электротехнической (снижение горючести полупроводников) промышленностях.

Подчеркивается, что львиная доля инноваций в огнезащитной отрасли связана с созданием новых полимерных продуктов, таким образом расширяя возможности бизнеса в электронной промышленности. В свою очередь это даст толчок развитию мирового рынка огнестойких тканей.

Кроме того, как предполагают в PMR, глобальные перемены в этом сегменте могут быть связаны с изменениями добровольных обязательств отраслей, областей применения пластмасс.

Еще одна из предпосылок динамики сегмента – это изменения стандартов пожарной безопасности. Например, принятие в развивающихся государствах требований пожарной безопасности, действующих в развитых странах. Таким образом основной спрос на огнестойкие ткани там обеспечат нефтегазовый и нефтехимический секторы. Сегодня, как считают аналитики, такие ткани закрепилась на европейском и североамериканском рынках. Из-за активного развития производства и высоких инвестиций развивающийся АТР станет вторым по величине рынком огнестойких тканей.