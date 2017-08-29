В Армении огонь охватил резервуары химзавода

Крупный пожар произошел днем в понедельник, 28 августа, на ереванском химическом заводе «Наирит». Как сообщает РИА Новости, на предприятии воспламенились четыре резервуара с лак-этинолем.

Возгоранию была присвоена вторая степень сложности. Дым от пожара и языки пламени были видны на расстоянии нескольких километров от горящего завода. К месту ЧП выехали 10 пожарных расчетов, экологи, медики и члены группы Центра кризисного управления. Спустя час после вызова огнеборцы локализовали пламя. Пожарным удалось охладить стоящие рядом восемь резервуаров и предотвратить распространение огня.

По предварительным данным, в результате возгорания никто не пострадал. МЧС Армении не включило в число таковых спасателей, которые во время работы надышались дымом. Получив первую помощь, огнеборцы вернулись к исполнению своих обязанностей.

СМИ Армении приводят свои данные по числу задействованных пожарных бригад. В тушении возгорания принимали участие 11 боевых расчетов, в том числе два из команды «Наирит». Пожару предшествовал взрыв на одном из резервуаров химпредприятия.

Добавим, завод «Наирит» в годы СССР был монопольным производителем хлоропренового каучука. В 2006 году 90 % акций компании купил британский консорциум Rhinoville Property за 40 млн долларов. Предприятие не действует с апреля 2010 года. Cпустя шесть лет после остановки завода суд признал «Наирит» банкротом.