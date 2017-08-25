Россия вывезла заряды для огнетушителей на сумму почти 300 тыс. долларов США

Страны Евразийской экономической комиссии в первом полугодии в 3,4 раза в стоимостном выражении увеличили поставки составов и зарядов для огнетушителей по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Об этом сообщается в отчете Евразийского экономического союза.

Экспорт продукции вели две страны: Россия и Беларусь. Общий объем поставок составил 227 121 кг на сумму 306 458 долларов США. Россия вывезла заряды и составы для огнетушителей на сумму 298 796,55 долларов США.

Максимальный объем экспорта пришелся на Турцию – 140 тонн на сумму 58 800 долларов США. Комплектующие для огнетушителей поставили российские компании. Туркмения приобрела 44 240 кг продукции на 64 119 долларов США (доля России составила 90,8 % или 58 220, 052 доллара США).

Тройку самых крупных импортеров замыкает Литва, купившая 20 тонн зарядов и составов на сумму 9 341 доллара США.

Значительно, в 3,4 раза в стоимостном выражении, увеличила ввоз товаров Украина. Она импортировала 11 239 кг продукции на 19 256 долларов США.

Отметим, поставки зарядов и составов для огнетушителей на Украину и в Литву вели только российские предприятия.