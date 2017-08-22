При взрыве на верфи в Корее погибло 4 человека

Четыре человека погибли при взрыве во время окрасочных работ на судостроительном заводе в городе Чангвон (провинция Кёнсан-Намдо Республики Корея) в воскресенье 20 августа, передает Korea times.

В 11:37 местного времени произошел взрыв в резервуаре строящегося 74-тонного нефтяного танкера на верфи STX Offshore and Shipbuilding Companу. В момент аварии внутри бака глубиной 12 метров находились три человека. Причины ЧП выясняются.

В то же время источник Korea Joongang daily — офицер морской полиции Ким Тэ Джун — считает, что причиной взрыва могло стать короткое замыкание. «Нам еще предстоит подтвердить, что искра в сочетании с горючими газами в воздухе могли привести к взрыву», — сказал он.

По словам директора департамента безопасности STX Offshore and Shipbuilding Company Ким Ян Мина, когда рабочие приступили к окраске судна, сварочные работы уже были завершены, и сейчас компания выясняет источник возгорания. Поскольку танкер частично разрушен, на осмотр судна и выяснение причин ЧП может потребоваться неделя.

Полномочные органы проверят, были ли нарушены правила безопасности со стороны STX Offshore and Shipbuilding Company. Чтобы получить допуск для работы в замкнутом пространстве (ширина резервуара — 7,3 метра, ширина входа в него — 1 метр, высота — 10,5 метров), компания должна была подтвердить отсутствие рисков для рабочих. Предстоит выяснить, все ли необходимые процедуры по оценке рисков проведения окрасочных работ были соблюдены.

Предполагалось, что судно должно было быть доставлено в греческую судоходную компанию в октябре 2017 года.

Фото: www.straitstimes.com