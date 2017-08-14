МЧС направляет Ил-76 для тушения пожара в Армении

Российские спасатели помогут коллегам из Армении потушить пожар в старейшем заповеднике «Хосровский лес», расположенном в 61-м километре южнее Еревана, сообщает МЧС России.

Правительство РФ поручило ведомству направить самолет Ил-76 в Ереван. Ранее с просьбой о помощи к министру МЧС России Владимиру Пучкову обратился ЧС Армении Давид Тоноян.

Как уточняет ТАСС, Крупный пожар в Хосровском лесу возник 12 августа. На территории заповедника горит более 200 гектаров кустарников, деревьев и травы.

По данным РИА Новости, в тушении пожара принимают участие 122 военнослужащих Армении, 83 спасателя, 60 полицейских, 50 сотрудников лесного хозяйства, добровольцы из села Урцадзор и работники рыбоводческого предприятия. МЧС задействовало вертолеты министерства обороны Армении.

Добавим, российский Ил-76 способен за один заход сбросить на очаги возгорания более 42 тонн воды, создать заградительную полосу шириной 60 метров и длиной 800 метров. Воздушное судно считается одним из крупнейших противопожарных самолетов мира. Экипаж лайнера не раз участвовал в тушении возгораний за рубежом.