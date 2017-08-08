В ОАЭ разрабатывают барьеры для распространения огня по облицовке высоток

После очередного возгорания жилой многоэтажки в ОАЭ правительство вновь вернулось к проблеме пожарной безопасности высоток. Сейчас вместе с экспертами по безопасности оно прорабатывает методы ограничения распространения пожаров в старых зданиях с горючей алюминиевой обшивкой, передает The National.

«Есть много вариантов, которые мы изучаем сейчас с разных сторон: с точки зрения науки, техники и стоимости. Все эти вопросы активно рассматриваются правительством здесь, в ОАЭ», − сказал Дрю Аззара, исполнительный директор ближневосточной Национальной ассоциации противопожарной защиты (NFPA).

Один из вариантов − это частичная замена горючей облицовки и добавление спринклеров на балконы. Например, сдержать пламя можно заменив облицовку на огнезащитные материалы через каждые 10 или 20 метров, а также установив сплинкеры на балконы, где чаще всего и начинаются пожары. По словам экспертов, полная замена облицовки пока не рассматривается, поскольку это «запредельно дорого».

В 2012 году в ОАЭ был введен запрет на использование неогнестойких материалов для внешней облицовки зданий. С этого времени произошло пять крупных возгораний небоскребов, которые быстро распространялись по алюминиевой обшивке с горючим термопластичным сердечником. Из последних – пожар на одном из самых высоких зданий в мире 79-этажного небоскреба The Torch.

Напомним, что сейчас NFPA прорабатывает проект оценки пожарных рисков при облицовке высоток. Ожидается, что проект будет завершен к концу 2017 года.