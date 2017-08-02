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BASF закрывает производство плит из XPS на заводе в Шварцхайде

Анастасия Крутикова 02.08.2017 В мире, Новости

В связи с избыточностью мощностей и нерентабельностью производства завод BASF в Шварцхайде (Германия) закрывает выпуск плит из XPS (экструзионного пенополистерола) в четвертом квартале 2017 года. До конца этого года производство будет сконцентрировано на площадке в Людвигсхафене, информирует пресс-служба концерна.

«Полный спектр продукции из XPS будет доступен в одном месте. Людвигсхафен обладает достаточными мощностями, что гарантирует рентабельный рост»,  сказал руководитель глобального направления бизнеса стирольных пенопластов Клаус Райз.

Технология сварки, которая применяется на производстве теплоизоляционных плит на предприятии в Шварцхайде будет передана на завод в Людвигсхафен-на-Рейне. Бесконтактный процесс термической сварки позволяет выпускать толстые плиты, а также дает возможность для для комбинирования материалов при создании теплоизоляционных решений.

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