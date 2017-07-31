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В Катаре изъяли 8 тысяч контрафактных огнетушителей

Анастасия Крутикова 31.07.2017 В мире, Новости

Департамент защиты прав потребителей при Минпромторге Катара провел внезапную проверку, направленную на выявление нарушителей, реализующих контрафактную продукцию. В хранилище магазина, расположенного в Industrial Area (область Доха), инспекторы министерства обнаружили 8 тысяч некачественных огнетушителей.

Согласно информации местного издания The Peninsula Qatar, торговая точка распространяла продукцию напрямую на различные объекты.

Специалисты министерства проверят качество продукции, проанализируют все сделки компании на поставку огнетушителей, а также проработают механизм компенсации за предоставление контрафактных огнетушителей.

Еще 121 контрафактный огнетушитель выявили в магазине в окрестностях Salwa.

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