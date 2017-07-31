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Нефтеперабатывающий завод Shell приостановил работу после пожара

Анастасия Крутикова 31.07.2017 В мире, Новости

Нидерландский нефтеперерабатывающий завод Royal Dutch Shell, расположенный в Роттердаме, заявил об остановке производства из-за крупного пожара 29 июля. Закрыты большинство энергоблоков, передает The Washington post.

Источник в компании сообщил, что возгорание началось поздно вечером в субботу 29 июля. Потушить пожар удалось только утром воскресенья. Размер ущерба еще предстоит оценить.

По информации издания RQ, в СМИ появилась информация о наиболее вероятной причине возгорания. Предполагается, что пожар начался из-за короткого замыкания. Однако источник ИА «Франс Пресс» (AFP) не подтвердил эту версию.

Фото: www.n-tv.de, antikor.com.ua

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