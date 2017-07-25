Россия увеличила поставки зарядов для огнетушителей

Россия с января по май 2017 года поставила в страны Евразийского экономического союза 1373 тонны составов и зарядов для огнетушителей и ввезла 23 тонны этой продукции. Об этом сообщается в отчете Евразийской экономической комиссии.

Объемы импорта зарядов для огнетушителей по сравнению с прошлым годом выросли на 7,9 %. Основным и единственным поставщиком товара стала Белоруссия.

При этом на 25,4 % вырос экспорт. Россия отправляла составы и заряды для огнетушителей в Армению, Казахстан и Беларусь. Основным покупателем этой продукции стали белорусы, которые приобрели – 765 тонн на общую сумму 335 179 долларов США ( — 5,7 %) и представители Казахстана – 603 тонны (увеличение в 2,2 раза).

Армения закупила 5 тонн зарядов для огнетушителей на общую сумму 4 163 долларов США. Этот показатель равнозначен объемам поставок в первом полугодии 2016 года, но в стоимостном выражении превышает его на 6 %.