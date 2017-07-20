Тысячи людей эвакуируют из объятой пожарами Калифорнии

Экстремальная жара, длительная засуха и ветреная погода спровоцировали в Калифорнии (штат в США) напряженный период лесных пожаров. Канал CNBC сообщает, что еще не ликвидированы 14 крупных пожаров. Справиться с огнем пытаются 6 тысяч огнеборцев. Всего из пожароопасных районов эвакуировано более 5 тысяч человек.

О масштабах бедствия сами за себя говорят расходы государства, которые, по представительным оценкам, превзойдут пожароопасный период 2016 года: тогда государство потратило 210 миллионов долларов США.

В некоторых районах масштабы возгорания только увеличиваются. Так в области Йосемитского национального парка со вторника на среду 19 июля пожар вырос в два раза — с 25 до 45 тысяч акров. Об этом пишет The huffington post. Под угрозой оказались порядка 5 тысяч домов, а также линии электропередач, которые поставляют электроэнергию в парк.

Из-за быстрого распространения пламени в округе Марипоса губернатор штата Эдмунд Браун-младший объявил там чрезвычайное положение, сообщает CNN.

Фото: weather.com