В Индии создано новое огнестойкое покрытие

Любая поверхность, даже бумага, покрытая разработанным в Indian Institute of Science Education and Research Kolkata (IISER Kolkata) гидрофобным покрытием может не только подавлять рост бактерий, но и обеспечить материалу огнестойкие свойства. О новинке сообщает местное издание The Hindi.

Органическо-неорганический гибридный материал был синтезирован с использованием полиэдральных олигомерных силсесквиоксанов (POSS) и дифенилаланина. Молекулы POSS обладают высокой термической стабильностью и способностью сдерживать огонь. При сочетании этих компонентов усиливаются их гидрофобные свойства.

Ученые проводили испытание материала на устойчивость к пламени на спичках. Как только пламя дошло до покрытия, огонь потух. «Много несчастных случаев происходят из-за брошенных зажженных спичек. Но с новыми покрытием таких несчастных случаев можно избежать», − говорит один из разработчиков новинки г-н Маджи.

Подчеркивается, что материал также устойчив к коррозии. Он бесцветен и не вступает в реакции в с металлом. Кроме того, 10-дневные тесты показали, что покрытие противостоит росту бактерий, включая кишечную палочку.