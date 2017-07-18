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NFPA проработает проект оценки пожарных рисков при облицовке высоток

Анастасия Крутикова 18.07.2017 В мире, Новости

После серии возгораний фасадов высоток, в частности в Лондоне, National Fire Protaction Assosiasion (NFPA; штаб-квартира находится с США, штате Массачусетс) начала создание проекта оценки пожарного риска подобных работ. Проект опирается на ранее начатую разработку документов, касающихся пожаробезопасности компонентов утеплителей стен.

«Смертоносные пожары по всему миру говорят о необходимости продвижение полных мер профилактики возгорания, защиты и образования. Таким образом можно снизить число пострадавших. NFPA сделает все возможное, чтобы поддержать и обеспечить необходимые юрисдикции инструментами, с помощью которых будут оцениваться риски и обеспечена безопасность людей», − сказал президент ассоциации Джим Поли.

Проект будет сопровождать команда инженеров из разных стран, которая будет консультировать экспертов. Будет создана методология, которая определит значения таких переменных, как «стеновые материалы», «строительные системы противопожарной защиты».

Ожидается, что проект будет завершен к концу 2017 года.

NFPA − это международная некоммерческая организация, главная цель которой — снижение потерь в результате пожара. Основана в 1989 году.

 

 

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