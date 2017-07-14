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Rockwool построит в США новый завод

Наталья Кузнецова 14.07.2017 В мире, Новости

Концерн Rockwool расширяет производственные мощности. Как сообщает пресс-служба группы компаний, в штате Западная Вирджиния (США) появится новое предприятие по производству теплоизоляции из каменной ваты.

Rockwool планирует начать строительство объекта в октябре 2017 года на участке площадью около 43 тысяч квадратных метров. На новом предприятии будут созданы около 150 рабочих мест.

Концерн собирается начать выпуск продукции в первом квартале 2020 года. На реализацию проекта выделяется 150 млн долларов США.

Президент ГК Rockwool Йенс Биргерссон отметил, что новый завод сыграет важную роль в удовлетворении растущего спроса на негорючую теплоизоляцию из каменной ваты.

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