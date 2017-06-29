Arconic прекращает продажу пожароопасной облицовки

Американская компания Arconic, продукция которой, возможно, стала причиной распространения огня в высотке Лондона Grenfell Tower, прекращает продажу облицовочных плит. Об этом сообщается на сайте производителя материалов.

Представители компании в свое оправдание заявили, что только продали панели Reynobond PE, а смонтировали облицовку специалисты подрядчика. Плиты являются одним из компонентов общей системы облицовки.

«В свете этой трагедии мы приняли решение больше не поставлять этот продукт для использования в высотных зданиях», – сообщает компания.

Примечательно, по данным британских СМИ, применение облицовочных панелей Arconic Reynobond PE не разрешается в высотках США и ряда других стран из-за вероятности возникновения пожара. Тем не менее, плиты широко используются в Великобритании. В частности, ими также был покрыт дом Grenfell Tower, где при возгорании погибли люди.

К слову, число жертв пожара в Лондоне, как сообщает «РИА Новости», уже достигло 80 человек. Однако полиция затрудняется назвать, сколько точно погибло людей. Поиски останков продлятся до конца года.

Напомним, трагедия в Лондоне произошла ночью 14 июня. В жилом доме Grenfell Tower вспыхнул пожар из-за холодильника модели FF175BP Hotpoint. Также появилась информация о том, что теплоизоляция и облицовка здания не соответствовали нормам пожарной безопасности.

После возгорания в Великобритании срочно начали проверять высотки на пожаробезопасность. Как заявляла премьер-министр страны Тереза Мэй, опасными оказались 120 жилых домов.