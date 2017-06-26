Совет ЕЭК принял Техрегламент по пожарной безопасности

В странах Евразийского экономического союза (Россия, Казахстан, Беларусь, Армения, Кыргызстан) с 2020 года начинают действовать единые нормы по обеспечению пожарной безопасности.

Как сообщает Евразийская экономическая комиссия, совет организации на заседании утвердил Технический регламент «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения».

Документ включает в себя требования к пожарному оборудованию и технике: пожарным автомобилям, системам пожарной автоматики, огнетушащим средствам, защите органов дыхания, роботехническим комплексам и другим материалам.

В регламенте сформулированы требования к условиям хранения оборудования. Также специалисты уделили особое внимание средствам индивидуальной защиты.

С полным текстом документа можно ознакомиться на сайте ЕАЭС.

Напомним, в мае Коллегия Евразийской Экономической Комиссии одобрила разработанный МЧС проект Техрегламента для стран ЕАЭС.