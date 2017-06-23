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В Британии срочно проверяют высотки на пожбезопасность

Анастасия Крутикова 23.06.2017 В мире, Новости

После пожара в Grenfell Tower власти Британии изучили похожую облицовку 600 зданий. Смертельной ловушкой, как сообщает The New York Times, могут стать как минимум 11.

Не меньше сотни образцов еще тестируются. Жители зданий с горючей изоляцией будут переселены.

Источник The Daily Mail сообщает, что причиной быстрого распространения пожара стал горючий облицовочный материал с пластиковым сердечником.

За реконструкцию здания, на которую было затрачено 8,6 миллионов фунтов, отвечала строительная компания Rydon. По информации The Telegtahp, горючие панели были на 2 фунта за квадратный метр дешевле аналогичных огнестойких материалов. Как отмечает издание, смонтированные алюминиевые панели запрещены в США.

Как пояснил «Огнепорталу» Алексей Воронин, член технической группы ассоциации «Росизол», в России ситуация с точки зрения безопасности вентсистем обстоит лучше. В России система вентилируемых фасадов должна проходить натурные огневые испытания, по результатам которых ей присваивается класс пожарной опасности.

«Чем менее пожароопасный материал, тем больше у такой системы шанс применяться на многоэтажном жилье. В Европе, в частности в Великобритании, нет такого понятия, как вентфасад. У них это навесная стена, которая не проходит огневые испытания», говорит эксперт.

По актуальным данным, число погибших в пожаре в Grenfell Tower с 13 на 14 июня достигло 79 человек. Тереза Мэй, премьер-министр Соединенного Королевства, сказала в четверг, что будет проведено независимое общественное расследование. Столичная полиция уже возбудила уголовное дело.

Фото: De Telegraaf

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