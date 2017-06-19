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На севере Казахстана запускают выпуск минваты

Наталья Кузнецова 19.06.2017 В мире, Новости

Собственное производство минеральной ваты появится в Казахстане уже в июле 2017 года. Как сообщает акимат Акмолинской области, глава региона Малик Мурзалин 14 июня посетил площадку по выпуску теплоизоляционных материалов на основе базальтовых пород в Буландынском районе.

Каменную вату начнет выпускать предприятие Politerm. Основным сырьем для материала станет базальт. Как отметил гендиректор компании Жасулан Мухаметжан, все предприятия Казахстана производят сэндвич-панели из ваты, привезенной из России и других стран.

«Мы специально изучали этот вопрос, прежде чем браться за осуществление столь крупного индустриального импортозамещающего проекта, который станет первым в стране производством в данном направлении мощностью 34 тысяч тонн в год», – сказал Мухаметжан.

На площадке уже практически закончены строительные работы, а запуск предприятия запланирован на июль.

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