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В огнезащитные инновации Jotun инвестирует 4,5 млн фунтов

Анастасия Крутикова 18.05.2017 В мире, Новости

В новом исследовательском центре Jotun на площадке в Флихбуре (Великобритания) будут разрабатываться новые огнезащитные и изоляционные покрытия. В инновации компания готова инвестировать 4,5 млн фунтов.

Со стороны нефтяной, газовой, нефтехимической и энергетической отраслей спрос на эти материалы устойчивый, говорится в официальном сообщении компании. Чтобы удовлетворять потребностям рынка, Jotun хочет расширить команду специалистов-химиков в области пожбезопасных материалов.

 

«У нас уже есть научный центр в Дубае, ОАЭ. Новый центр будет работать в тандеме, увеличивая мощности и ускоряя новые разработки», — говорит Джеймс Ирвинг, менеджер по R&D.

В новом двухэтажном комплексе площадью 1,600 квадратных метров установлены две печи для испытания вспучивающихся красок, лаборатории, офисные помещения и VIP-зона, откуда клиенты компании могут наблюдать за огневыми испытаниями.

Jotun − один из крупнейших мировых производителей огнезащитных и лакокрасочных материалов. По версии издания Coatings World, в рейтинге лакокрасочных предприятий за 2016 года Jotun занимает 20 позицию. Продукцию компания выпускает на 37 заводах, расположенных в 21 странах.

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