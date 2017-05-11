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Центральную ступень ракеты Falcon Heavy испытали на огнестокость

Анастасия Крутикова 11.05.2017 В мире, Новости

Частный производитель космических аппаратов SpaceX (США) провел успешные огневые испытания ракетного блока центральной ступени ракета-носителя тяжелого класса Falcon Heavy, сообщает Science & Technology. Запуск ракеты намечен на конец лета 2017 года, говорится в официальном сообщении фирмы.

Falcon Heavy грузоподъемностью 63 тонн для низкоопорной обиты изначально разработана для полетов с экипажем на Луну или Марс. До Марка ракета сможет доставить груз массой 16 тыс. тонн.

В феврале этого года американская компания заявила о туристической миссии на грузовике Dragon 2 (Crew Dragon), который Falcon Heavy выведет на орбиту.

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