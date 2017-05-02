Украина стремится к снижению стоимости огнезащитных работ

Завышенные требования к огнестойкости стройконструкций и зарегулированность рынка − основные барьеры для широкого применения металлоконструкций в строительстве в Украине. Такое мнение озвучил Константин Калафат, руководитель комитета по огнезащите Украинского центра стального строительства (УЦСС).

УЦСС работает над снижением стоимости огнезащитных материалов. Так, по словам К. Калафата, УЦСС внедрил огнезащиту штукатурного типа, которая дешевле украинских аналогов на треть, а иностранных материалов − в три раза. Кроме того, комитет намерен гармонизовать украинские нормы в области огнезащиты с Европой.

«Если привести украинские нормы к общеевропейской практике, мы можем снизить затраты на огнезащитные работы и материалы с существующих на 2013 год 30-35 % от стоимости металлокаркаса к принятым в Европе – 10-15 %», − приводит пресс-служба УЦСС слова К. Калафата.

Чтобы избавить отрасль от лишней регуляции, при участии комитета был рассмотрен ДБН В.1.1-7:2016 «Пожарная безопасность объектов строительства. Основные требования». Усовершенствованный документ предполагает, как и его предыдущая версия, отмену огнезащиты для конструкций с требованиями огнестойкости 15 минут. Документ содержит предпосылки для снижения требований к огнестойкости конструкций зданий разного назначения при использовании активного пожаротушения.

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