Дроны поступают на службу в пожарные подразделения США

В 2016 году для оснащения пожарных и полицейских участков США было закуплено 160 беспилотников. Согласно данным Center for the Study of the Drone, летающие роботы поступили в арсенал как минимум 347 местных правоохранительных и пожарных подразделений.

По информации центра, дроны стали самым популярным способом обеспечения безопасности населения. Ими пользуется 63 % полицейских отделений, 20 % пожарных подразделений.

Растущий спрос на летающую технику связан с положительным опытом применения его для поимки преступников и тушения пожаров в 2016 году. Так, огнеборцы в Окленде, Калифорния, использовали дроны для поиска возгораний на одном из городских складских помещений. В Индиане полиция задействовала беспилотники с тепловизионной камерой, чтобы выследить подозреваемого в автомобильной аварии. Уже в 2017 году в Мэриленде использовали беспилотник для поиска украденной строительной техники на сумму $400 тысяч.