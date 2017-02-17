На социальные объекты Северной Ирландии вместо огнезащитных стекол поставляли подделки

Один год под стражей − такой приговор вынес коронный суд Антрима мошеннику, который продавал поддельные огнезащитные стекла в Ирландии, пишет Irish News. Обвиняемый сознался только в 16 случаях подмены

С 2010 по 2013 года их устанавливали в школах, больницах, церквях, университетах и домах престарелых, развлекательных центрах. За это время Glassworks Ireland Limited, которой руководил 58-летний Симус Джеймс Лаверти, успела продать лже-огнестойкие окна в 70 городов Северной Ирландии. В частности, в госпиталя г. Белфаст и г. Таллахт, а также в Национальный университет Ирландии в Голуэе.

«Полиция начала расследование в 2013 году. За это время обвиняемый ни разу не помог следствию. Пожар в любом из этих зданий мог бы обернуться трагическими последствиями. Этот человек подверг риску здоровье и безопасность детей, стариков, пациентов в больницах», − сказал Колин Грей, старший следователь полиции Северной Ирландии.

О подмене огнестойкого стекла на ламинированные полиции сообщил конкурент С.Д. Лаверти в 2012 году. Glassworks Ireland Limited выигрывала тендеры по подозрительно низким ценам.