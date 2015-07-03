Системы пассивной огнезащиты при эксплуатации в агрессивных климатических условиях, включая регионы с холодным климатом

Концерн AkzoNobel производит широкую линейку огнезащитных и антикоррозионных материалов, закрывающую все потребности клиента во всех сферах промышленного строительства. Более подробно остановимся на линейке огнезащитных материалов.

Европейские нормы и стандарты выделяют два режима пожара на объектах: целлюлозный и углеводородный. Углеводородный режим горения отличается высокой температурой и скоростью ее набора, требующей иной степени защиты металлоконструкций и оборудования. В то же время все российские объекты защищаются от пожаров по нормативам, действующим на территории РФ, где за основу берется целлюлозный режим горения. Только к некоторым объектам предъявляются повышенные требования, где необходима защита от углеводородных пожаров и используются европейские материалы, знания и опыт. В основном это объекты, проектирующиеся и строящиеся «под ключ» иностранными компаниями-подрядчиками. Такие компании проектируют и строят по европейским нормам, что остается единственным правильным решением, так как отсутствие нормативов по защите от углеводородных пожаров не означает отсутствие такого режима горения. Недавно эта ситуация сдвинулась с места, начали появляться документы, вводящие понятие углеводородного пожара.

ПРОВЕРКА ХОЛОДНЫМ КЛИМАТОМ

Технология Chartek® была испытана на устойчивость к низким температурам и аттестована на специальном испытательном полигоне за Полярным кругом, где температуры зимой опускаются до 40 °C. Образцы продукта, нанесенные как на неорганические, так и на органические цинконаполненные грунты, подвергаются атмосферным воздействиям с 1994 года: оба образца показывают великолепную устойчивость к воздействию среды. Это соответствует более чем 20-летнему сроку службы в холодных прибрежных районах. Тем не менее, помимо убедительных лабораторных испытаний, стоит обратиться к реальной практике эксплуатации Chartek® в условиях сурового климата. Если говорить о Северном Полярном круге, занимающем шесть процентов поверхности Земли с примерно 30% извлекаемых запасов природного газа [1], то стоит упомянуть об открытом в 2007 году на севере Норвегии в Хаммерфесте заводе по переработке природного газа с морского месторождения Сновит в Баренцевом море. Мощность завода составляет примерно 4,3 миллиона тонн СПГ в год [2]. Кроме этого уже идет строительство завода СПГ в рамках проекта Ямал СПГ на полуострове Ямал на севере России. Этот завод сможет производить около 1,5 миллиона тонн сжиженного газа в год. В рамках этого проекта будет наноситься огнезащитный материал Chartek 1709. Проверка работы покрытия в жестких условиях окружающей среды была проведена и на Южном полюсе, где в 2007 году для строительства научной станции «Halley VI» было применено огнезащитное покрытие Chartek®, обеспечивающее защиту сооружений даже в 50-градусный мороз. Кроме этого Chartek® применен и на российской газодобывающей платформе «Лунская-А», в регионе Охотского моря с перепадом температуры зима/лето более 50 °C.

ВРЕМЯ АКРИЛОВ…

Говоря о защите материковых объектов от целлюлозного или углеводородного пожара, стоит отметить, что в настоящий момент на большинстве НПЗ, терминалах слива/налива углеводородов и других объектах нефтегазохимической отрасли, которые эксплуатируются в атмосфере С4, С5-М по ISO 12944-5, используют огнезащитные материалы на основе акрилов. Такие материалы считаются оптимальными за счет индикативной дешевизны и способности обеспечить необходимую защиту на длительное время. Но это заблуждение. Исходя из традиционных сред эксплуатации С4 или С5-М (для прибрежных зон), подобные решения не только неэффективны, но и дороги в интервале эксплуатации десять−15 и более лет. Вопреки наличию протоколов о климатических испытаниях в авторитетных лабораториях на акриловые системы, стоит помнить, что подобные испытания проводятся с полным соблюдением технических регламентов, в комфортных условиях с идеальной подготовкой тестовых пластин, края которых, оставаясь слабым местом, обрабатываются герметиком. В то же время в реалиях использования на объектах никто не отменяет влияния таких факторов, как нанесение покрытия на острых кромках, в труднодоступных местах, возможных отклонений от технологических регламентов, отсутствие укрытия объектов покраски для создания микроклимата, а также нарушения интервалов перекрытия финишным слоем и прочее. Принимая во внимание лишь 40−80 микрон финишного слоя, отделяющих агрессивную среду от огнезащиты, легко спрогнозировать дальнейший контакт коррозионных агентов с огнезащитным составом и грунтовочным слоем, провоцирующий полный выход системы из строя и несрабатывание при пожаре. После выявления таких дефектов необходимо производить ремонт, и, возможно, нелокальный, а на большей площади, с заново подготовленной поверхностью (пескоструйная или механическая очистка, если применимо) и повторным нанесением системы грунта, огнезащиты и финишного слоя. Стоит отметить, что происходить это будет постоянно, с периодичностью один раз в два-четыре года (как повезет) ввиду неизбежности разрушения акриловых систем. С химической точки зрения, акриловые составы, будучи однокомпонентными паропроницаемыми материалами, не обладают антикоррозионными свойствами и боятся воды. Напитываясь влагой, они теряют огнезащитные свойства и, пройдя через минусовые температуры, разрушаются за счет расширения замерзшей воды. Увы, но примеры, представленные на фотографиях, наблюдаются постоянно, и практический срок службы акриловых систем сильно отличается от данных, полученных лабораторным путем.

НО ВЫХОД ЕСТЬ

И это эпоксидные огнезащитные материалы, такие как Interchar 212 (для защиты при целлюлозных режимах пожара), Chartek 7, Chartek 1709, Chartek 8 (для защиты при углеводородных режимах пожара). Помимо огнезащитной функции эти материалы обладают антикоррозионной защитой. Такие материалы не требуют финишного покрытия, разве что для придания цветовых решений. Если вы наносите систему, например, в составе грунт 80 микрон и Interchar 212 – 2150 микрон, то получаете 2230 микрон антикоррозионной защиты вместо 60 микрон полиуретана сверху и 80 микрон грунта снизу в случае использования акриловых огнезащитных систем. Безусловно, при нанесении эпоксидной огнезащиты у маляра так же будет разброс толщин между острой кромкой, труднодоступной поверхностью и основной плоскостью окраски, но разбег толщин +/50 микрон при общей толщине антикоррозионной защиты 2230 микрон не так критичен, как в случае с акриловыми огнезащитными составами, когда меньший разброс +/40 микрон для тонкой пленки полиуретана при номинальной толщине 60 микрон уже опасен. Безусловно, стоимость квадратного метра эпоксидной системы будет дороже, чем акриловой, но хорошая эпоксидная огнезащитная система обеспечит вам безремонтную эксплуатацию объекта в течение более чем 25 лет. Например, Chartek 7, нанесенный на сливо-наливной эстакаде компании «Роснефть», в Находке, эксплуатируемый в климате С5-М, стоит в первоначальном виде уже восемь лет, и простоит больше 25 лет. Если принять три года как средний ремонтный интервал акриловых систем, то это составило бы около восьми ремонтных циклов в течение такого периода, что дороже, нежели один раз выбрать и нанести эпоксидную огнезащитную систему. Срок эксплуатации эпоксидной огнезащитной системы серии Chartek® соответствует сроку жизни самого объекта – такова философия, которую мы пропагандируем. Сделав работу эпоксидной системой один раз, к ремонтам можно не возвращаться. Концерн AKZO NOBEL обладает самым большим опытом применения эпоксидных огнезащитных материалов в России.

Сергей Шабалин, AkzoNobel, руководитель направления огнезащитных материалов, защитные покрытия International™, Россия и СНГ

Источники:

1. www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Arctic_oil_and_gas/$File/Arctic_oil_and_gas.pdf

2. www.hydrocarbons-technology.com/projects/snohvit-lng/

3. www.yr.no/sted/Norge/Finnmark/Hammerfest/Hammerfest/statistikk.html