Огнезащита нефтегазового комплекса. Покрытия на силиконовой основе

Россия – территориально распределенная страна. Предприятия, специфика производства которых обусловливает применение огнезащитных покрытий и красок на открытом воздухе, могут находиться в совершенно разных климатических поясах: от арктического до субтропического. В связи с этим проблема устойчивости огнезащитных покрытий к климатическим воздействиям остается актуальной для различных отраслей промышленности, включая энергетический и нефтегазовой комплексы.

На сегодняшний день на отечественном рынке представлено множество огнезащитных красок как импортного, так и российского производства на акриловой и эпоксидной основе. Однако на силиконовой основе в РФ выпускается только один продукт – «СИЛОТЕРМ ЭП-6», который на сегодняшний день позиционируется как огнезащитный состав для объектов топливно-энергетической и нефтегазовой отраслей.

При выборе огнезащитного материала может возникнуть ряд вопрос. В частности, на какие показатели обращать внимание? Следует ли ограничиваться только огнезащитной эффективностью ЛКМ? Имеет ли смысл дополнительно учитывать условия его нанесения, качество и эксплуатационные характеристики готового покрытия?

При этом современные российские нормативные документы, регламентирующие производство огнезащитных материалов, не предоставляют ответов, указывая лишь на одно требование к продукции: огнезащитная эффективность.

Тем не менее на сегодняшний день существует множество параметров (Таблица 1), влияющих на успешность эксплуатации огнезащитного покрытия на объекте. Для защиты металлоконструкций наиболее важными остаются устойчивость к химическим и атмосферным воздействиям, простота и удобство нанесения составов, ремонтопригодность, рекомендованный срок службы.

При этом современные российские нормативные документы, регламентирующие производство огнезащитных материалов, не предоставляют ответов, указывая лишь на одно требование к продукции: огнезащитная эффективность.

Тем не менее на сегодняшний день существует множество параметров (Таблица 1), влияющих на успешность эксплуатации огнезащитного покрытия на объекте. Для защиты металлоконструкций наиболее важными остаются устойчивость к химическим и атмосферным воздействиям, простота и удобство нанесения составов, ремонтопригодность, рекомендованный срок службы.

Таблица 1. Сравнительные характеристики акриловых, эпоксидных и силиконовых огнезащитных покрытий