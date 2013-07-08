Огнезащита нефтегазового комплекса. Покрытия на силиконовой основе

Россия – территориально распределенная страна. Предприятия, специфика производства которых обусловливает применение огнезащитных покрытий и красок на открытом воздухе, могут находиться в совершенно разных климатических поясах: от арктического до субтропического. В связи с этим проблема устойчивости огнезащитных покрытий к климатическим воздействиям остается актуальной для различных отраслей промышленности, включая энергетический и нефтегазовой комплексы.
На сегодняшний день на отечественном рынке представлено множество огнезащитных красок как импортного, так и российского производства на акриловой и эпоксидной основе. Однако на силиконовой основе в РФ выпускается только один продукт – «СИЛОТЕРМ ЭП-6», который на сегодняшний день позиционируется как огнезащитный состав для объектов топливно-энергетической и нефтегазовой отраслей.
При выборе огнезащитного материала может возникнуть ряд вопрос. В частности, на какие показатели обращать внимание? Следует ли ограничиваться только огнезащитной эффективностью ЛКМ? Имеет ли смысл дополнительно учитывать условия его нанесения, качество и эксплуатационные характеристики готового покрытия?
При этом современные российские нормативные документы, регламентирующие производство огнезащитных материалов, не предоставляют ответов, указывая лишь на одно требование к продукции: огнезащитная эффективность.
Тем не менее на сегодняшний день существует множество параметров (Таблица 1), влияющих на успешность эксплуатации огнезащитного покрытия на объекте. Для защиты металлоконструкций наиболее важными остаются устойчивость к химическим и атмосферным воздействиям, простота и удобство нанесения составов, ремонтопригодность, рекомендованный срок службы.
При этом современные российские нормативные документы, регламентирующие производство огнезащитных материалов, не предоставляют ответов, указывая лишь на одно требование к продукции: огнезащитная эффективность.
Тем не менее на сегодняшний день существует множество параметров (Таблица 1), влияющих на успешность эксплуатации огнезащитного покрытия на объекте. Для защиты металлоконструкций наиболее важными остаются устойчивость к химическим и атмосферным воздействиям, простота и удобство нанесения составов, ремонтопригодность, рекомендованный срок службы.
Таблица 1. Сравнительные характеристики акриловых, эпоксидных и силиконовых огнезащитных покрытий
|
Нанесение и хранение
|
АКРИЛ
|
ЭПОКСИД
|
СИЛИКОН
|Минимальная температура нанесения
|
+ 5 °С для водных систем
− 10 °С для органорастворимых
|
+ 5°С
|
− 20 °С
|Способ нанесения
|
Воздушное, безвоздушное распыление, валик, кисть
|
Безвоздушное нанесение с раздельной подачей компонентов, обогрев системы
|
Воздушное, безвоздушное распыление, валик, кисть
|Усадка мокрого слоя, %
|
30−4 0%
|
1 %
|
1 %
|Электробезопасность при нанесении
|
Нет
|
Да
|
Да
|Транспортировка и хранение при отрицательных температурах
|
Нет
|
Нет
|
Да
|Штатная эксплуатация
|
АКРИЛ
|
ЭПОКСИД
|
СИЛИКОН
|Атмосферное воздействие (УФ, осадки, перепады температур)
|
Условно стоек + финишное покрытие, навес
|
Стоек, мелеет под воздействием УФ
|
Устойчив без финиша
|Агрессивные химические воздействия (нефть, продукты нефтепереработки, коррозионно-активные газы, бензин, масло, дезактивационные вещества, солевые туманы)
|
С3, необходимость применения финишного покрытия
|
Устойчив без финиша
|
Устойчив без финиша
|Минимальная/максимальная температура эксплуатации
|
− 40°С/ + 150 °С
|
− 60 °С/ + 60 °С
|
− 60 °С/ + 250 °С
|Локальный ремонт покрытия при эксплуатации
|
Нет
|
Нет
|
Да
|Сейсмo- и вибростойкость
|
Нет
|
Нет
|
Да (9 баллов/М6 по ГОСТ 17516.1−90)
|Допустимая влажность при эксплуатации
|
< 85 %
|
<100 %
|
100 %
Есть аналогичный состав, называется Синтосил С-61, при изготовлении состава, компания учла и исключила все минусы Силотерма, по цене значительно дешевле ,поищите в интернете ,по моему они СиликонОргСинтез называются.
Посмотрели — за такой состав и посадить могут — продаж его не было, сертификат аннулирован — не чисто тут что то…
Сергей, это была хорошая попытка прорекламировать свою продукцию.
Приезжайте на ближайшую конференцию, расскажите нам о характеристиках покрытия, покажите сертификаты, расскажите об объектах, на которых работаете.
9 июля в Екатеринбурге ближайшая конференция, в конце октября — в Тюмени.
Мы с Силотермом работаем в Анжеро-судженске уже не первый год и опять планируем. А с СиликонОргСинтезом пытались работать, у них никто на запросы не отвечает, в общем то какие то дилетанты. Не советуем.
Мы закупили Синтосил как замену Силотерма у дилера Силиконоргсинтеза в Новосибирске ,разницы лично я не заметил ,документация в порядке.
Петр, а кто это мы? К вашему сообщению будет больше доверия, если вы расскажете о своих объектах, опыте применения.
Пока это выглядит как обычная реклама, ничем не подтвержденная.
У нас отвалился Синтосил на переходах на МКАД. Можете приехать, посмотреть. Пришлось перекрашивать Преград-МА
Ну конечно отвалился… по другому ведь не может быть ?? правда?? Особенно когда этот сайт пренадлежит компании РЕДБИЛДИНГ )))
Материал «ПРЕГРАД МА» жалкая попытка повторить Силотерм, это сайт и форум скомпрометирован )))
Чем скомпрометирован?
Ну и чтобы все были в курсе: Пользователи «Александр» и «Арефьев», чьи комментарии размещены друг за другом — это один и тот же человек. Комментарии отправлены с одного IP-адреса. И электронная почта чудесным образом совпадает.
Мы купили Эспризол, производитель уверяет, что это силиконовая огнезащита ! Но после дождя, покрытие набухло и побелело, сейчас разбираемся с производителем…..