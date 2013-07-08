Маркетинговое исследование «Российский рынок огнезащитных материалов 2016» Состав огнезащитный атмосферостойкий
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Огнезащита нефтегазового комплекса. Покрытия на силиконовой основе

Ольга Хорева 08.07.2013 Новые технологии

Россия – территориально распределенная страна. Предприятия, специфика производства которых обусловливает применение огнезащитных покрытий и красок на открытом воздухе, могут находиться в совершенно разных климатических поясах: от арктического до субтропического. В связи с этим проблема устойчивости огнезащитных покрытий к климатическим воздействиям остается актуальной для различных отраслей промышленности, включая энергетический и нефтегазовой комплексы.

На сегодняшний день на отечественном рынке представлено множество огнезащитных красок как импортного, так и российского производства на акриловой и эпоксидной основе. Однако на силиконовой основе в РФ выпускается только один продукт – «СИЛОТЕРМ ЭП-6», который на сегодняшний день позиционируется как огнезащитный состав для объектов топливно-энергетической и нефтегазовой отраслей.

При выборе огнезащитного материала может возникнуть ряд вопрос. В частности, на какие показатели обращать внимание? Следует ли ограничиваться только огнезащитной эффективностью ЛКМ? Имеет ли смысл дополнительно учитывать условия его нанесения, качество и эксплуатационные характеристики готового покрытия?

При этом современные российские нормативные документы, регламентирующие производство огнезащитных материалов, не предоставляют ответов, указывая лишь на одно требование к продукции: огнезащитная эффективность.

Тем не менее на сегодняшний день существует множество параметров (Таблица 1), влияющих на успешность эксплуатации огнезащитного покрытия на объекте. Для защиты металлоконструкций наиболее важными остаются устойчивость к химическим и атмосферным воздействиям, простота и удобство нанесения составов, ремонтопригодность, рекомендованный срок службы.

При этом современные российские нормативные документы, регламентирующие производство огнезащитных материалов, не предоставляют ответов, указывая лишь на одно требование к продукции: огнезащитная эффективность.

Тем не менее на сегодняшний день существует множество параметров (Таблица 1), влияющих на успешность эксплуатации огнезащитного покрытия на объекте. Для защиты металлоконструкций наиболее важными остаются устойчивость к химическим и атмосферным воздействиям, простота и удобство нанесения составов, ремонтопригодность, рекомендованный срок службы.

Таблица 1. Сравнительные характеристики акриловых, эпоксидных и силиконовых огнезащитных покрытий

Нанесение и хранение

АКРИЛ

ЭПОКСИД

СИЛИКОН
Минимальная температура нанесения

+ 5 °С  для водных систем

− 10 °С для органорастворимых

+ 5°С

− 20 °С
Способ нанесения

Воздушное, безвоздушное распыление, валик, кисть

Безвоздушное нанесение с раздельной подачей компонентов, обогрев системы

Воздушное, безвоздушное распыление, валик, кисть
Усадка мокрого слоя, %

30−4 0%

1 %

1 %
Электробезопасность при нанесении

Нет

Да

Да
Транспортировка и хранение при отрицательных температурах

Нет

Нет

Да
Штатная эксплуатация

АКРИЛ

ЭПОКСИД

СИЛИКОН
Атмосферное воздействие (УФ, осадки, перепады температур)

Условно стоек + финишное покрытие, навес

Стоек, мелеет под воздействием УФ

Устойчив без финиша
Агрессивные химические воздействия (нефть, продукты нефтепереработки, коррозионно-активные газы, бензин, масло, дезактивационные вещества, солевые туманы)

С3, необходимость применения финишного покрытия

Устойчив без финиша

Устойчив без финиша
Минимальная/максимальная температура эксплуатации

− 40°С/ + 150 °С

− 60 °С/ + 60 °С

− 60 °С/ + 250 °С
Локальный ремонт покрытия при эксплуатации

Нет

Нет

Да
Сейсмo- и вибростойкость

Нет

Нет

Да (9 баллов/М6 по ГОСТ 17516.1−90)
Допустимая влажность при эксплуатации

< 85 %

<100 %

100 %

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12 Комментарии

  1. Сергей
    14.06.2015 at 17:52

    Есть аналогичный состав, называется Синтосил С-61, при изготовлении состава, компания учла и исключила все минусы Силотерма, по цене значительно дешевле ,поищите в интернете ,по моему они СиликонОргСинтез называются.

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    • Сергей
      18.06.2015 at 11:13

      Посмотрели — за такой состав и посадить могут — продаж его не было, сертификат аннулирован — не чисто тут что то…

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    • stopfire
      19.06.2015 at 10:32

      Сергей, это была хорошая попытка прорекламировать свою продукцию.
      Приезжайте на ближайшую конференцию, расскажите нам о характеристиках покрытия, покажите сертификаты, расскажите об объектах, на которых работаете.
      9 июля в Екатеринбурге ближайшая конференция, в конце октября — в Тюмени.

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  2. Иван
    18.06.2015 at 11:16

    Мы с Силотермом работаем в Анжеро-судженске уже не первый год и опять планируем. А с СиликонОргСинтезом пытались работать, у них никто на запросы не отвечает, в общем то какие то дилетанты. Не советуем.

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  3. Петр
    05.09.2015 at 19:27

    Мы закупили Синтосил как замену Силотерма у дилера Силиконоргсинтеза в Новосибирске ,разницы лично я не заметил ,документация в порядке.

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    • stopfire
      07.09.2015 at 12:39

      Петр, а кто это мы? К вашему сообщению будет больше доверия, если вы расскажете о своих объектах, опыте применения.
      Пока это выглядит как обычная реклама, ничем не подтвержденная.

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      • Константин
        11.07.2016 at 20:22

        У нас отвалился Синтосил на переходах на МКАД. Можете приехать, посмотреть. Пришлось перекрашивать Преград-МА

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        • Александр
          02.08.2016 at 17:26

          Ну конечно отвалился… по другому ведь не может быть ?? правда?? Особенно когда этот сайт пренадлежит компании РЕДБИЛДИНГ )))

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  4. Арефьев
    16.08.2016 at 21:26

    Материал «ПРЕГРАД МА» жалкая попытка повторить Силотерм, это сайт и форум скомпрометирован )))

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    • Ogneportal
      17.08.2016 at 17:09

      Чем скомпрометирован?

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    • Ogneportal
      17.08.2016 at 17:39

      Ну и чтобы все были в курсе: Пользователи «Александр» и «Арефьев», чьи комментарии размещены друг за другом — это один и тот же человек. Комментарии отправлены с одного IP-адреса. И электронная почта чудесным образом совпадает.

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  5. Монтажник
    16.08.2017 at 12:18

    Мы купили Эспризол, производитель уверяет, что это силиконовая огнезащита ! Но после дождя, покрытие набухло и побелело, сейчас разбираемся с производителем…..

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